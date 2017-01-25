Трамп велел построить стену на мексиканской границе

Президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.

Документ Трамп подписал в ходе визита в министерство национальной безопасности, длина стены должна составить примерно 3,2 тыс. километров, сообщает RNS со ссылкой на Reuters.

В день инаугурации Трампа администрация президента подтвердила, что не намерена отказываться от строительства стены на границе США. В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал построить стену на границе с Мексикой.