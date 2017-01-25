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25.01.2017 22:14
11 Комментариев

"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"

В четверг, 26 января, в Кремле главному геронтологу Петербурга Владимиру Хавинсону президент России вручит Орден Дружбы. Одна из основных причин награды - открытие «пептидов Хавинсона», которые помогут нам всем дожить до 120 лет, не слишком афишируется.
"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"
Официальный сайт/khavinson.info

Орден будет вручен Хавинсону «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу». Ведущие интернет-канала Фонтанка.Офис Александра Емельянова и Николай Нелюбин выяснили, кто из российских политиков уже принимал его волшебные «молодильные» пептиды и когда же они станут доступны каждому. 

- Александра Емельянова: Владимир Хацкелевич, как объяснить, чтобы простые люди поняли, насколько важное для всего человечества вы сделали открытие?

– Каждое открытие – это результат многих десятилетий. Я занимаюсь этим уже 40 лет, давно создал специальную лабораторию биорегуляторов – но не для продления жизни (об этом тогда никто не задумывался), а для повышения ресурса организма. Для подводников, космонавтов, для Чернобыля, для Афганистана. И вот эти препараты показали высокую эффективность в повышении функций имунной системы, мозга и так далее. Параллельно в спецлаборатории эти препараты изучались на токсичность, как они влияют на продолжительность жизни. И к нашему огромному удивлению оказалось, что введение пептидов – это такие маленькие белки, выделенные из телят – влияет не только на имунную, эндокринные системы, но и увеличивает продолжительность жизни на 30-40 процентов! Мы проверили это не только на мышах, но и на 17 других видах организмов, начиная от пшеницы и табака до обезьяны – и везде результат был такой же.

- АЕ: А если люди будут принимать эти препараты – до какого возраста можно продлить жизнь?

– Еще в Советском Союзе совместно с украинским институтом геронтологии мы начали проводить исследования – в течение 15 (!) лет мы вводили препараты людям 2 раза в год. Это привело к повышению функций организма. Некоторым из участников эксперимента сейчас уже за 90 лет. Смертность снизилась на 45 процентов. И сейчас неизвестно кто кого переживет – мы, авторы исследования или испытуемые. А вообще ресурс человека – где-то 120 лет. Это еще в Библии, в Ветхом Завете написано, что Бог столько дал человеку. Максимальный рекорд Книги Гиннеса – 122 года прожила француженка Анна Кальман, в России рекорд – 117 лет Варвара Семенякова. Поэтому 100 лет – это минимум.

- АЕ: Как вы отбирали людей для эксперимента? Это были добровольцы?

– Да, это были добровольцы. Был специальный протокол отбора – эти люди не пили, не курили, в основном это были медики, врачи и научные сотрудники. Люди с определенным уровнем культуры и образования, нацеленные на правильный образ жизни и на самореализацию. Все исследования были опубликованы в рецензируемых мировых и европейских научных журналах.  И сейчас, благодаря этим геропротекторам, мы занимаем лидирующие место в мире в сфере борьбы со старением. А ведь нынче очень мало областей науки, где мы занимаем лидирующее положение. Меня часто спрашивают за рубежом: «Как вы это сделали? Как вам это удалось?» Да все было основано на достижениях Советского Союза, Военно-Медицинской Академии, Министерства Обороны, которое финансировало эти исследования в военных целях. И когда перенесли все это на гражданскую платформу – мы получили выдающиеся результаты.

- Николай Нелюбин: Значит ли, что мы теперь победили старение?

– Нужно всегда помнить, что борьба со старением – это комплексные меры. Нужно обязательно соблюдать биоритмы – то есть рано ложиться и рано вставать, вести правильный образ жизни, заниматься физкультурой – хотя бы ходьбой в парке, питаться продуктами без химикатов, из своего огорода. И меньше смотреть телевизор – ведь телевидение и радио – это огромная сила, которая может негативно влиять на продолжительность жизни, порождает стресс. Меня поражает та масса негативной энергии, которая идет с экрана, ведь людей зомбируют.

- АЕ: Так как же быть крупным политикам, первым лицам государств? Они в еще большем объёме получают негативную, стрессовую информацию. Как им оставаться на пике активной жизни и адекватно руководить государством?

– У них есть своя медицинская служба, медицинские советники, у них всё там очень хорошо налажено уже давно. Я изучал деятельность 4-го управления Минздрава Советского Союза  и я был поражен, когда прочитал отчет начала 90-х годов. Всем номенклатурным работникам был положен паек – идеальные продукты питания из совхозов, без удобрений, идеальная вода – ее привозили из Финляндии. Рабочий день строго с 9-ти до 6-ти. Отдых летом в Крыму всей семьей, на 30 дней. Полное глубокое медицинское обследование. Лекарства были все из Швейцарии, каждую неделю летал за ними самолет. И учитывая все эти условия, средняя продолжительность жизни у номенклатурных работников была 82 года!

- НН: Так и сейчас там всё с условиями в порядке. Что касается нас, простых граждан -нам теперь остается рассчитывать только на пептиды? Они доступны?

– Да, доступны, даже пенсионерам. Результат 40-летнего труда больших коллективов – это 6 препаратов, которые уже сейчас вам может прописать после обследований врач-гериатр. И один препарат, который нужен абсолютно всем. Это препарат, повышающий резистентность организма, то есть повышает функцию имунной системы. Это не химия, это природный препарат, выделенный из телят. И это доступно любому человеку. Ежедневные инъекции в течение 10-дней, два раза в год. И  человек не будет подвержен инфекциям, будет меньше болеть.

- АЕ: На недавних выборах в США – и Клинтон и Трамп – обоим по 70 лет. Вы, как ведущий геронтолог, что скажете? Есть еще порох в пороховницах у Дональда?

-  Он блестящий пример. Глядя на него и на его красавицу жену Меланию могу сказать, он мне очень нравится. Его энергия, его харизма.

- АЕ: Трамп правильно стареет? Для 70-ти лет он хорошо выглядит?

– Хорошо, но я бы кое-что ему порекомендовал, чтобы выглядеть еще лучше. Некоторые наши ноу-хау, внутренние и внешние мероприятия, чтобы повысить деятельный возраст. Ведь у него огромное количество стрессов, трата энергии и нервов. Мы могли бы Трампа пригласить к нам на 3-5 дней. Кстати, ему надо сделать генетический паспорт – и будет сразу видно какие у него гены, и какие предрасположенности – к инфаркту, диабету, инсульту, болезни Альцгеймера. И как раз наши «пептиды Хавинсона» обладают способностью регулировать активность определенных генов – то есть некоторые притормозить, а некоторые усилить. Это и есть высшее открытие, сделанное нами. А генетический паспорт, надеюсь, в будущем будет у каждого человека, как обычный паспорт. Он просто необходим каждому.

- АЕ: Что вы скажете про Меланию Трамп? Или она еще вне сферы интереса геронтологов?

– Мелании будет 47 лет. А процесс старения начинается с 35-40 лет. И мы с моей супругой, профессором клиники анти-возрастной медицины смотрели фотографии Мелании, анализировали ее морщинки. Видно, что кое-что тоже можно улучшить. У нас в Петербурге есть методики, которые Мелании бы помогли.

- АЕ: Вы же помните знаменитую фотографию Владимира Путина с обнаженным торсом, стоящего рядом с лошадью ...

– Прекрасная фотография. Вот так должен выглядеть мужчина. В чем его идеальность – он не пьет, не курит, занимается спортом. С него надо брать пример! Так должны вести себя все – молодые и не очень – люди.

- АЕ: А в Кремле вашими пептидами уже пользуются?

– Я могу сказать про Советский Союз. Наши препараты принимали, к сожалению, уже на последней стадии, когда уже всё было исчерпано, и Андропов, и Брежнев. Ельцину тоже давали наши препараты – перед выборами 96-го года. Приезжал его врач, взял у нас десять разных препаратов, и все их Ельцину ввели. После курса лечения что-то улучшилось и в связи с этим я тогда получил звание полковника – первым в Военно-Медицинской Академии – за создание этих препаратов. Сейчас те, кто знают – нам звонят. Мы сами не навязываемся и не предлагаем.

- НН: Получается, 30 лет назад политики слишком поздно об этом задумывались? А сейчас они понимают и начинают заботиться о здоровье раньше?

– Да, именно так. Я говорил с поваром, который готовит для первых лиц -  сейчас только правильное, диетические питание.  Они все занимаются спортом. Посмотрите, там теперь нет полных, толстых, все стройные.

- НН: Вы как специалист можете определить, сколько человек еще может функционировать. Какой потенциал вы видите у действующего президента России?

– Да, задумываешься об этом, когда смотришь выступления многих лидеров. Потенциал, если учитывать прошлое – мастер спорта, правильный образ жизни – военное воспитание и так далее, соблюдение сейчас, насколько я знаю, диеты, занятие физкультурой… Потенциал, я считаю, очень высок у нашего президента. Не потому что я кого-то боюсь, я независимый человек, но он образец. Я считаю, потенциал блестящий.

- НН: Это десятки лет?

– Да, это десятки лет.

- АЕ: 20-30 лет?

– 20 лет минимум. Его ресурс очень высок.

- НН: мы подвели итог голосования на нашем сайте. Большинство, 68 процентов считают, что наука и медицина не должны максимально продлевать жизнь политических деятелей, потому что сменяемость власти – один из основных признаков демократии.

Ваше мнение
Должна ли наука и медицина стремиться максимально продлить работоспособность и жизнь ведущих государственных деятелей?
– Я не согласен. Но понимаю, что в конечном счете, люди правы, сменяемость она естественна, это жизненный процесс. Мы не можем говорить о вечном руководстве. Жизнь нас поправит. Все говорят демократия – это равный среди равных. Но у нас не все равны. Даже чисто генетически.

Александра Емельянова, Николай Нелюбин

"Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (11)
Taurus
25 января 2017 г. 23:39
Генетические паспрта попахивают фашизмом
Jorgen
25 января 2017 г. 23:34
terry18: А вдруг это не шарлатан и путин проживёт 120 лет... Это же настоящий кошмар для всего мира!
Chernousov
25 января 2017 г. 23:06
Теперь главное, что бы интервью этого мага-кудесника не услышала ВАДА. А то поотбирают все медали наших, обколотых его пилюлями, гимнасток за Лондон и Рио.
совесть нации
25 января 2017 г. 22:50
Серьёзная аргументация: " Это еще в Библии, в Ветхом Завете написано, что Бог столько дал человеку. ". Настоящий учёный! И зачем нам столько денег тратить на ВПК?! — Заплатите половину попам — они подвергнут супостата "анафеме" и Россия вновь станет супердержавой!
Михаил Кузнецов
25 января 2017 г. 22:47
Очередной подхалим..много таких..
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