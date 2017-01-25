Адвокат Легкова сообщил об отрицательных допинг-пробах лыжника, взятых на Олимпиаде в Сочи

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеман заявил, что допинг-пробы спортсмена, взятые во время Олимпийских игр в Сочи, показали отрицательный результат. Также проверка не выявила признаков вскрытия пробирок. Ранее сегодня стало известно, что FIS оставила в силе временное отстранение Легкова и Евгения Белова.

"Защита сравнила все документы, которые якобы должны относиться к спортсменам, и официальные старт-листы и результаты гонок с историей тестирования обоих спортсменов и не нашла каких-либо соответствий. Две пробы, взятые у Легкова в Сочи, были отрицательными, и для них нет доказательств царапин и других следов. Это означает, согласно имеющимся фактам, что Легков дважды сдавал отрицательные пробы в Сочи без каких-либо следов вмешательства.

Легков был протестирован 137 раз во внесорвеновательный период, а Белов – 95 раз с 2010 года. Дополнительные результаты тестов с соревнований также доступны.

С единичными исключениями пробы были проверены не в Москве, а в лабораториях Западной Европы. Все пробы были признаны отрицательными, последняя из них – незадолго до Олимпиады-2014. Это исключает возможность, что один из двух спортсменов готовились – как сказано в докладе Макларена – к Олимпиаде используя "коктейль Дюшес" (который, согласно докладу Макларена принимали некоторые спортсмены в рамках подготовки к соревнованиям. Об этом коктейле в интервью New York Times рассказывал и Григорий Родченков – прим. "СЭ".) С тех пор как Легков сдал отрицательные пробы более 150 раз с 2010 года, он был одним из трех лучших лыжников в мире.

Кроме того, никаких положительных проб ни одного из спортсменов, кто был указан в так называемом "списке Дюшес" или других подобных документах не было обнаружено московской лабораторией до Игр в Сочи. Хотя огромное количество положительных тестов других спортсменов упоминаются в тех же документах", – говорится в письме Вишеманна.