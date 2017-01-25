Суд приостановил строительство дороги к «Крестам-2» за 4 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 19 января предписал ЗАО «АБЗ-Дорстрой» приостановить строительство Оборонной улицы в Колпино. Обеспечительные меры приняты по иску ПО «Возрождение» об отмене контракта.

Как указано в определении суда, ПО «Возрождение» просит признать недействительным контракт от 25 декабря между городской дирекцией транспортного строительства и «АБЗ-Дорстрой». По нему подрядчик должен возвести к ноябрю 2019-го участок Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе, построив мост через Ижорский пруд и путепровод над ж/д путями.

«В случае частичного или полного исполнения контракта исполнение решения суда по делу окажется затруднительным или невозможным», – говорится в определении.

Конкурс на строительство дороги к изолятору «Кресты-2» был объявлен в ноябре 2016-го. ПО «Возрождение» подало заявку на участие. Однако комиссия не допустила компанию к конкурсу. В декабре Федеральная антимонопольная служба встала на сторону «Возрождения» и предписала аннулировать итоги тендера. Однако несмотря на решение ФАС, дирекция все же заключила контракт с победителем «АБЗ-Дорстрой»..

В свою очередь, Смольный оспаривает решение ФАС в московском арбитраже. 9 января такой иск подал комитет по госзаказу. Следующее заседание назначено на 9 февраля.