Министр обороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» кораблем позора

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся от берегов Сирии в Россию, кораблем позора. Об этом в среду, 25 января, сообщает Reuters.

«Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», — сказал Фэллон.

По его словам, Великобритания намерена следить за всеми перемещениями корабля для обеспечения безопасности страны.