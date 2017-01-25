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25.01.2017 21:00

Александр Кержаков написал автобиографию

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков написал автобиографическую книгу под названием «Лучший».

Новость Кержаков выложил своем инстаграме сегодня, 25 января.

«Друзья,я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете. Книга выходит в издательстве «Эксмо» @eksmolive, открыт предзаказ. Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас – своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду её выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее», – говорится в его сообщении.

Напомним, в настоящее время Кержаков готовится ко второй части чемпионата России по футболу в составе «Зенита».


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