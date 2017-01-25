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25.01.2017 19:50

ЦБ РФ с февраля начнет проводить валютные интервенции на внутреннем рынке

Минфин с привлечением Банка России с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, говорится в сообщении на сайте министерства. Эти операции будут проводиться "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты, отмечается в сообщении.

Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня.

Ранее правительство РФ приняло решение, поддержанное президентом, до внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ, касающихся нового "бюджетного правила", дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в связи с превышением цены на нефть Urals $40 за баррель, не могут быть использованы на финансирование дополнительных расходов бюджета. Таким образом, изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета.

"Это решение также позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году. Таким образом, проведение операций на валютном рынке будет иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка", – отмечается в сообщении.

Минфин намерен ежемесячно публиковать данные о дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах, а также об объеме операций по покупке или продаже валюты.

Источник: Интерфакс


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