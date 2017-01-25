В арбитраж Петербурга подан иск о банкротстве генподрядчика СИЗО «Кресты-2"

Генсубподрядчика СИЗО «Кресты-2» – ООО «Петроинвест» – банкротит АО «Генеральная Строительная Корпорация» («ГСК»).

Иск о несостоятельности генподрядчика стройки – «ГСК» – подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти во вторник, 24 января. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в арбитраже. В картотеке суда заявление пока не отображается, но информацию «Фонтанке» подтвердил начальник юридического отдела «Петроинвеста» Алексей Архипов. Сумма исковых требований в рамках иска о банкротстве – 32 млн рублей.

«ГСК» в 2007 году был выбран подрядчиком строительства нового СИЗО в Колпино. Генсубподрядчиком, который должен был выполнить 50 процентов строительных работ, стало ООО «Петроинвест». К 2015 году партнеры погрязли в финансово-хозяйственных спорах.

По данным представителей ООО «Петроинвест», «ГСК» с осени 2015 года не принимает у субподрядчиков работу и, соответственно, не подписывает исполнительную документацию.

С конца 2015 года представители «Петроинвеста» отправили с десяток писем на имя генпрокурора РФ, прокурора Санкт-Петербурга, директора ФСИН России, главы ФНС и руководителя Администрации президента РФ. Риторика обращений во все инстанции не меняется: «ГСК» не расплачивается с субподрядчиками, гендиректор «ГСК» Виктор Кудрин в декабре 2015 года принял решение о реорганизации компании в АО «Новые технологии». «АО «ГСК» свои обязательства перед кредиторами не исполнило. При реорганизации Кудрин может недобросовестно распределить активы, присвоить денежные средства и привести субподрядные организации к банкротству», – цитата из обращения, которое было направлено в марте 2016 года на имя руководителя АП РФ Сергея Иванова.

От имени «ГСК» в адрес «Петроинвеста» также подано несколько исков. Только по двум заявлениям (были зарегистрированы в августе и сентябре 2016 года) истец взыскивает с компании около 10 млн рублей. В декабре минувшего года АО «ГСК» подало иск о банкротстве ООО «Петроинвест». Судебное заседание назначено на 16 февраля 2016 года.

Напомним, заказчиком строительства является УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В 2007 году в новое СИЗО на 4 тысячи мест планировали вложить 9 млрд рублей, но сумма контракта увеличилась почти до 12 млрд рублей. Работы должны были закончиться в 2013 году.