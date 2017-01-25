Адвокат: Квартиру семьи в Зеленограде, где изъяли 10 детей, обыскали

Адвокат Иван Павлов сообщил об обыске в квартире Светланы и Михаила Дель в Зеленограде, у которых ранее сотрудники органов опеки изъяли 10 несовершеннолетних детей.

«Полиция пришла с обыском в квартиру Светланы и Михаила Дель в Зеленограде. Вероятно, будут искать ремень», — написал он на своей странице в Facebook.

Накануне двоих из десяти изъятых в Зеленограде детей вернули в семью.

Напомним, 10 января работники детсада обнаружили на теле ребенка из семьи Дель побои, которые, с его слов, ему нанес отец. Ребенка доставили в медучреждение, а сотрудники органов опеки и попечительства впоследствии изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей.