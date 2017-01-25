Трубный глас Смольного

Город снова собрался покупать «Теплосеть Санкт-Петербурга». Для нынешних собственников это стало неожиданностью, однако на этот раз им могут предложить что-то кроме денег.

О принципиальном решении по выкупу городом 75% «Теплосети Санкт-Петербурга» заявил журналистам (в том числе «Фонтанки») в начале недели глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Позднее он пояснил, что речь идет о соответствующем плане, который был подписан вице-губернатором Игорем Албиным еще в декабре минувшего года.

С текстом самого плана «Фонтанке» ознакомиться не удалось, однако в аппарате чиновника пояснили: «дорожная карта» предусматривает оценку рыночной стоимости акций, проведение due diligence (проверка финасового состояния) в отношении АО «Теплосеть Санкт‑Петербурга», а также подготовку и согласование проекта специального постановления правительства Санкт‑Петербурга. После этого должны быть созданы расходные обязательства города и выделены бюджетные средства на покупку акций. Период реализации плана рассчитан на 2017 ‑ 2018 годы. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с комитетом по тарифам Санкт-Петербурга уже согласовали техническое задание на анализ возможных вариантов консолидации.

В данный момент городу – через ГУП ТЭК — принадлежат 25,0003 % уставного капитала «Теплосети Санкт-Петербурга», остальное — у ТГК-1. В свою очередь, ТГК-1 принадлежит нескольким акционерам, из которых крупнейшие — ООО «Газпромэнергохолдинг» (51,79 %) и финская компания FORTUM POWER AND HEAT OY (21,45 %). Вопрос о выкупе «Теплосети Санкт-Петербурга» стоит давно, и временами он приобретал скандальный характер. В 2014 году город хотел довести свою долю до 51 %, купив 26-процентный пакет. В 2014-м Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, однако оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги. Летом того же года уже вроде бы согласованная сделка (на 6 млрд рублей) натолкнулась на сопротивление финских акционеров ТГК-1, которые ее заблокировали, а в сентябре Смольный заявил, что не собирается приобретать 75 % «Теплосети». В 2015 году к процессу подключились депутаты Законодательного собрания, которые со свойственной им прямотой предложили передать акции городу бесплатно. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров уже в 2016 году раскритиковал ТГК-1 за то, что она не вкладывается в инвестиционную программу (по одной из версий, это могло быть связано с бизнесом дочери депутата). В мае ЗакС даже обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой посодействовать в передаче «Теплосети» Петербургу, а «Газпромэнергохолдинг» (ГЭХ) заявил, что замораживает переговоры из-за позиции Смольного.

Со стороны ГЭХ ничего особенно и не изменилось. Совещание, после которого глава профильного городского комитета сделал свое заявление, касалось реализации плана по сокращению задолженности коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями — документ должен быть актуализирован в ближайшее время. Зампредправления «Газпрома» Валерий Голубев действительно участвовал во встрече, однако в пресс-службе ГЭХ «Фонтанке» заявили, что никаких решений по сделке с городом не принималось. В российском представительстве FORTUM отказались комментировать ситуацию. Тем не менее очевидно, что затянувшийся антракт в вопросе о приобретении «Теплосети» городом окончен.

Собеседник «Фонтанки» в топливно-энергетической отрасли предположил, что Смольный вернулся к теме консолидации под впечатлением от последних событий в Подмосковье (в частности, в Краснокаменске), где с начала зимы тысячи людей из-за аварий неоднократно оказывались в зоне отключения, а в администрации даже обсуждался вопрос о введении режима чрезвычайного положения. В правительстве города ссылаются на куда более застарелые проблемы. «Актуализированной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2031 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2016 № 1330 предусмотрены мероприятия по увеличению объема реконструкции тепловых сетей, в том числе за счет средств бюджета Санкт‑Петербурга», – сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. Комитет по энергетике отмечает высокий процент износа труб у «Теплосети» (44% ). По информации чиновников, фактическая реконструкция труб у «Теплосети» сократилась с 49 км в 2015 году до 24 км в 2016-м, а в зоне ответственности компании происходит по 5 тысяч аварий ежегодно.

ТГК-1 в свою очередь напоминает: в период с 2006 до 2010 года компания направила на модернизацию теплосетей 12,4 млрд рублей (8 млрд рублей сверх тарифных источников). Это были средства, полученные от «Газпрома» и Fortum в результате выкупа дополнительных акций ОАО «ТГК-1». С 1 февраля 2010 года заработала «Теплосеть Санкт-Петербурга» как отдельная компания, занимающаяся транспортировкой теплоэнергии. Ей передали 2 500 км труб, а в капитал компании вошел город – после этого финансирование инвестпрограммы снизилось. Сейчас выручка компании целиком определяется тарифами, которые устанавливает Смольный. Смольный же утверждает саму инвестиционную программу предприятия. Тарифом предусмотрены инвестиции в размере 2 млрд рублей в год, а Газпром ежегодно направляет на модернизацию сетей от 2,7 до 4,5 млрд рублей. Таким образом за 2010-2015 годы в «Теплосеть Санкт-Петербурга» было вложено 16,11 млрд рублей. На обновление теплосетевого комплекса потратили более 10 миллиардов рублей сверх тарифных источников — тогда как город в этом не участвует. В год необходимо перекладывать порядка 100 км сетей — на деле, по подсчетам Комитета по энергетике, выходит не более 23 км. При этом бюджетные средства активно направляются на сокращение износа теплосетей ГУП ТЭК — он снижен до 18%.

Сейчас ежегодные инвестиции в реконструкцию хозяйства «Теплосетей» должны составлять 7 млрд рублей — однако компания уже не может дополнительно влезать в долги, и так вся прибыль направляется на обслуживание займов. Как и все ресурсоснабжающие организации, ТГК-1 кивает на дебиторскую задолженность. К началу года потребители в Петербурге задолжали компании более 9,6 млрд рублей. 7,7 млрд рублей приходятся на исполнителей коммунальных услуг, при этом 4,9 млрд — на управляющие компании (ЖКС), где более половины уставного капитала принадлежит администрации Петербурга. Как видно, даже если город закроет недоимки подведомственных организаций, это не удовлетворит потребности «Теплосети» в обновлении.

Транспортировка теплоэнергии — по определению убыточная отрасль ТЭК, расходы на нее покрываются за счет генерации. Так что зачем ТГК-1 продавать «Теплосеть» – в целом понятно. Другое дело, что, независимо от балансовой стоимости этих труб, просто так с ними ГЭХ не расстанется. Ранее сторонами озвучивались разные варианты цены – от 0 до 15 млрд рублей. Нынешняя оценка актива завершится только во второй половине февраля. По словам главы профильного комитета Андрея Бондарчука, рассматривается два варианта оплаты — чисто денежное вознаграждение, либо с привлечением каких-то объектов теплоэнергетического комплекса. Очевидно, речь идет об объектах генерации — менять трубы на трубы при заявленных целях сделки было бы парадоксально. И в этом случае важно, на что конкретно положит глаз «Газпром»: у ГУП ТЭК огромное количество котельных, от небольших и старых до котельной «Парнас» — которая является крупнейшим энергоисточником в Северной Европе и обеспечивает теплом более 430 тысяч петербуржцев.

Еще интереснее, как новое приобретение скажется на бюджете города. Черепаха износа сетей за много лет довольно далеко убежала от Ахиллеса реконструкции, и чтобы сократить это отставание, придется где-то выискивать те самые 7 млрд рублей ежегодно. В Комитете по энергетике считают, что выкуп «Теплосетей» упростит поиск и привлечение инвесторов в проекты по реконструкции по схеме государственно-частного взаимодействия. Однако перспективы таких проектов — вопрос будущего, а вот повысить стоимость тепла город может уже сейчас. Именно тариф ТГК-1 – 1621,95 рублей — сейчас считается базовым, компания не получает субсидий от бюджета. У того же ГУП «ТЭКа» – гигакалория стоит 2 498 рублей. «В результате приобретения Санкт-Петербургом у ПАО «ТГК-1» контрольного пакета акций в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» существующая тарифно-договорная конструкция теплоснабжения потребителей, включая население, не изменится» – успокаивают в Комитете по тарифам. Соответственно, и статус ТГК-1 как единой теплоснабжающей организации никуда не девается. Этот статус возлагает на компанию ответственность за качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей — и он же позволяет продавать тепло в розницу, собирая платежи с населения.

Протяженность сетей «Теплосети Санкт-Петербурга» составляет 2,5 тысяч км, ГУП ТЭК — 4,5 тысячи. В эксплуатации у этих двух компаний находится основная доля от совокупной протяженности тепловых труб Санкт-Петербурга – около 80 %. Оба предприятия обслуживают примерно по 2,5 млн горожан — и порядка 30 тысяч зданий в совокупности.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"