Экс-депутат Нотяг получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО

Бывший депутат петербургского ЗакСа Вячеслав Нотяг, с апреля 2016 года находящийся под арестом по обвинению во взяточничестве, привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в июле 2016 года.

Как следует из информации, размещённой на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, в отношении Нотяга Вячеслава Онуфриевича был составлен протокол о том, что 26 июля 2016 года он нарушил ПДД в Тверской области. Штраф в 500 рублей оплачен не был, в связи с чем в Московском районном отделе судебных приставов Санкт-Петербурга возбуждено исполнительное производство.

Заметим, что по данным сайта ФССП, протокол составлен Центром автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Тверской области.

По информации «Фонтанки», арестованный Вячеслав Нотяг имеет в собственности несколько автомобилей.