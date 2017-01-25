Суд арестовал землю шансонье Новикова

Суд Екатеринбурга вынес постановление о запрете распоряжаться землей, принадлежащей обвиняемому в мошенничестве шансонье Александру Новикову, передает «Интерфакс».

«Вынесено постановление об аресте имущества, принадлежащего А.Новикову. Это земельный участок площадью 40 тыс. 946 кв. м, расположенный в Екатеринбурге по адресу улица Изоплитная, дом 23», — сообщили в суде.

Следственный комитет России обвинил Александра Новикова в мошенничестве с деньгами пайщиков жилищного комплекса «Бухта-Квинс» на общую сумму 36 млн руб.

12 января Александр Новиков, находящийся под подпиской о невыезде, выехал за границу с уведомлением следствия.