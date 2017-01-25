«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января

Страшные истории про покойников и стадион на Крестовском острове, геронтологический прогноз о президенте Путине, чудо грифонов и очередная «звезда» на фюзеляже «Фонтанки». Неплохо для середины недели.

В Ломоносове похоронная компания кошмарила родственников усопших в бытовке прямо во дворе местной больницы. Якобы, обещали проблемы при выдаче тел, вспоминали о случайном попадании кипятка на тело умершего, грозили сломанным холодильником, выдачей тела без одежды или без головы. А директор этой похоронной конторы, находясь под домашним арестом за неуважение к покойникам, может претендовать на кусок городской земли рядом с Ломоносовской областной больницей.

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за закон об обязанности госслужащих отчитаться до 1 апреля об активности в соцсетях. Не промахнулись наши депутаты — аккурат к Дню дурака.

Президент Путин, занявший свой пост в далеком 2000 году, может и дальше выполнять свои обязанности ещё, как минимум, два десятка лет. Это мнение ученого. Главный геронтолог Петербурга, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон ванговал в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Судьи Конституционного суда, видимо, не в курсе этого вангования. Потому что начали производить особые мнения по делу «ЮКОСа» наперегонки. Сегодня выступил судья Константин Арановский. Он написал особое соломоново мнение. С одной стороны, назвал «недопустимым» не выплачивать экс-акционерам нефтяной компании 1,8 миллиарда евро по решению Европейского суда. С другой стороны, раскритиковал сам Европейский суд.

А сенатор от Петербурга Вадим Тюльпанов придумал проект закона, который позволит региональным депутатам накладывать вето на передачу религиозного имущества. Видимо, где-то в глубине души сенатору хочется, чтобы депутаты чаще встречались у трибуны спикера во время заседания — и трогали друг друга за пиджаки.

Про стадион на Крестовском страшилки собрали мы. Ибо не ясно, что с этим сооружением делать.

Ну и как бы случайно встык с этой новостью идет рассказ о бывшей чиновнице Смольного, которой дали реальный срок за хищение бюджетных субсидий. На сумму 21 миллион рублей — три года и шесть месяцев в колонии общего режима.

Утром стало известно, что в доме №45 по Невскому проспекту неизвестные люди, представившиеся работниками местного жилкомсервиса, сняли мемориальную доску в память об известном петербургском фотографе Карле Булле. Оказалось, что это действительно сотрудники Жилкомсервиса № 1 Центрального района. Но им было велено демонтировать табличку на фасаде дома со стороны Малой Садовой улицы. Видимо, в подъезде работать теплее. Доску вернут на место.

Смольный выделил 130 млн рублей на строительство велодорожек. Целых 45 км отдельных полос для двухколесного транспорта. Причем три из пяти велодорожек появятся в историческом центре.

Отличная добрая история: госслужащая Светлана Барановская более 20 лет назад, еще будучи студенткой, шла по Банковскому мосту и внезапно решила попросить помощи у знаменитых грифонов. В январе 2017-го она прочитала свою записку на «Фонтанке». Все сбылось. Объясняем, как это работает.

Сотрудники центра импортозамещения и локализации Петербурга попросили корреспондента "Фонтанки" Галину Бояркову покинуть пресс-конференцию про перспективы импортозамещения. Потому что пресс-службе комитета по промышленной политике и инновациям Смольного не понравилась публикация Боярковой о специальных инвестиционных контрактах. Мы считаем, это успех.