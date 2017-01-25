Во Франции началось расследование в отношении жены Фийона

Французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, супруги экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

«Это предварительное расследование, которое инициировала национальная финансовая прокуратура, последовало за публикацией [издания] Canard Enchaine, в которой говорилось, что Пенелопа Фийон получила €500 тыс. на посту помощницы члена парламента», — сообщает газета.

В ходе расследования французское ведомство должно будет выяснить, действительно ли жена кандидата в президенты выполняла оплачиваемую работу или это было фиктивное место работы.