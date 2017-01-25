СМИ: Халк может вернуться в «Зенит»

Нападающий Халк может вернуться в «Зенит» уже в этом году. Как сообщает АБН, произойдет это летом или в следующее зимнее межсезонье.

По информации источника, футболист таким образом хочет решить задачу по возвращению в состав сборной Бразилии с целью выступить на чемпионате мира 2018 года. Отметим, что с момента перехода в китайский клуб Халк ни разу не вызывался в национальную команду. До этого в 2016 году он трижды защищал цвета бразильской сборной.

Напомним, 30 июня 2016 года Халк официально перешел в «Шанхай Теллэйс». Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола 56 млн евро.