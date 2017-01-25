Муниципалитет “Черная речка” заподозрили в двойной оплате помещения

В Следственный комитет пожаловались на муниципалитет «Черная речка». Как сообщил один из подавших жалобу жителей муниципального округа, поводом для обращение стал заказ местной администрации на проведение занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для местных жителей. Как говорится в обращении, еще в конце 2014 года «Черная речка» потратила на курсы 1,8 млн рублей, тогда как только 1,4 млн рублей пошли на аренду помещения. «Но занятия проходили не в специально арендованном для этого помещении, а в подвальном помещении по адресу: Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 21, арендованном ранее у ИП Рубец В. В.», – утверждает местный житель, посетивший курсы в 2015 и 2016 годах.

По его словам, по указанному адресу в том же самом помещении также располагается отдел по культуре и социальной политике. «То есть сначала администрация "Черной речки" арендовала помещение для размещения своего отдела, а затем для проведения занятий по ГО и ЧС», – утверждается в жалобе.

Житель просит органы проверить муниципальных чиновников на предмет коррупционной составляющей в двойной аренде помещения.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в местную администрацию, однако так и не получила ответа.

Стоит добавить, что ранее Контрольно-счетная палата при проверке муниципального образования установила, что размер арендной платы, установленный в договоре от 30.12.2014, заключенном между администрацией и ИП Рубец Владимир Владимирович на аренду нежилого помещения по адресу: Приморский пр., д. 21, литера А, пом. 1-Н, завышен.

Добавим, что полный тезка уже упомянутого индивидуального предпринимателя является депутатом в МО "Коломяги", а также занимает пост помощника главы МО.