На Комендантском с 9-го этажа выпала 18-летняя девушка

От полученных травм она скончалась.

Как стало известно "Фонтанке", о трагедии в Приморском районе в полицию 25 января около 09:30 сообщили очевидцы. По предварительной информации, они нашли тело девушки у дома 18 по Комендантскому проспекту, а на 9-м этаже в одной из квартир было открыто окно. Полиция устанавливает обстоятельства гибели петербурженки.

Удивление у правоохранителей вызвал тот факт, что упала она из окна квартиры, но была в уличной одежде — пуховике, сапогах, а также с дамской сумочкой.