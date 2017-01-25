На Просвещения аварийная бригада "Водоканала" остановила течь из трубы

Несмотря на локализацию, движение транспорта по магистрали все ещё ограничено.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе "Водоканала", ремонтные работы на проспекте ещё продолжаются, но вода на проезжую часть больше не вытекает. Сроки окончания работ пока неизвестны.

Напомним, дефект на трехсотмиллиметровой трубе был обнаружен в полдень. С началом работ аварийной бригады для движения транспорта была перекрыта крайняя правая полоса на проспекте Просвещения в сторону улицы Ушинского.