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26.01.2017 12:59
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«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»

Является ли предательством решение выступать под нейтральным флагом, если другого выхода нет? Об этом «Фонтанке» рассказала чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина, которая первой из петербургских спортсменов решилась на такой шаг.
«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»
из личного архива

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продолжается уже больше года. И больше года российские спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях. Международная федерация легкой атлетики (IAAF) снимать дисквалификацию не спешит, но в начале января дала отечественным атлетам шанс все-таки вернуться на международную арену. Цена этого — российский флаг: выступать на международных турнирах они смогут, только подав индивидуальную заявку в качестве нейтрального спортсмена. То есть выступать они будут не за страну, а за себя. На текущий момент этой возможностью воспользовались 14 спортсменов, в том числе чемпион мира в беге на 110 метров Сергей Шубенков и золотой медалист Олимпиады-2012 Иван Ухов. Некоторые уже успели объявить их предателями.

Пока единственным представителем Петербурга в этом списке числится чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина (ударение на первый слог). Она согласилась пообщаться с «Фонтанкой» и объяснила причины своего поступка.

- Почему вы решили выступать под нейтральным флагом?

– Я решила просто попробовать. Так как я состою в международном пуле, я имею право подать такую заявку. Если у меня возьмут три чистые допинг-пробы, я получу разрешение участвовать в международных стартах. Например, я бы очень хотела выступить на чемпионате Европы, а сейчас мы не можем выступать. А благодаря этой заявке я могу попробовать свои силы.

- Вы осознаете, что многие посчитают этот шаг предательством?

– Это ни разу не предательство. Я не продаю родину, не выступаю за другую страну. Просто я ищу возможность выступать и соревноваться с лучшими атлетами мира и Европы. Хочу показать себя, показать что тренировалась все эти месяцы не напрасно.

Фото: из личного архива

- Вы же тренируетесь за счет государства, которое платит вам зарплату, оплачивает сборы. Несмотря на это, теперь вы собираетесь представлять саму себя. Не кажется ли вам это эгоистичным поступком?

– Даже не думала об этом с такой точки зрения. Ну, не я же виновата в том, что федерация не может отправить нас выступать под российским флагом. Я бы с радостью выступала за нашу сборную. Не спорю, это было бы намного лучше. Но обстоятельства таковы, что если я в принципе могу попробовать выступить, то буду пробовать.

- Как технически происходит подача такой заявки?

– Точной даты не могу сказать, но когда в Интернете появились первые сообщения о такой возможности, я сразу стала думать об этом. Буквально через неделю после этого из Всероссийской федерации легкой атлетики пришла рассылка с критериями и примерным текстом, что нужно написать. Нужно было все заполнить, им отправить, и уже сама федерация организованно отправляла их в ИААФ.

- То есть федерация даже помогает вам в этом вопросе?

– Да. Может быть, такие спортсмены как Шубенков или Кучина (двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту — ред.) сами писали эти заявки со своими юристами, но так как я не располагаю такими возможностями, мне помогла федерация.

- В какие сроки рассматривается заявка?

– Не знаю. Я подала неделю или две назад. Пока без ответа.

- Если вашу заявку одобрят, на тот же чемпионат Европы вы поедете за свой счет или будет помогать федерация?

– Этого я пока не знаю. Говорили, что как-то этот вопрос будут решать. Может быть, хоть что-то выделят. Но я готова и за свой счет съездить. Опять же, пока говорить об этом рано. Для этого нужно сдать три чистые допинг-пробы и получить положительный ответ. У меня пока только две.

- Где и когда вы их сдавали?

– Буквально вчера только сдала вторую. В Петербург ко мне домой приезжал допинг-контроль.

- Как это происходило?

– У каждого, кто состоит в международном пуле, есть своя страничка в специальной системе. Там есть календарь, в нем ты пишешь каждый день свое местоположение, чтобы тебя мог найти допинг-контроль. Они звонят в дверь, представляются, я их впускаю, они располагаются и дальше я делаю все, что нужно.

- Представители какой антидопинговой организации к вам приходили?

– Это странная система. Мне сложно ее объяснить. Анализы берут российские специалисты, но в документах (по крайней мере тех, которые мне предъявляли сегодня) стояла аббревиатура UKADA (антидопинговое агентсво Великобритании — ред.). В общем, это было в шесть утра, и все, что я поняла, что это допинг-контролеры.

- Как ваши близкие и тренеры отнеслись к решению выступать в качестве нейтрального спортсмена?

– Мама – мой второй тренер, и она полностью меня поддержала. Мы вместе решили, что нужно искать способы продолжать выступать. А основной тренер — Вадим Пинчук — говорит, что с точки зрения патриотизма это не очень хорошо. Он человек старой закалки. В общем, он не очень рад нашей идее.

- Раньше вы выступали на международных турнирах?

– Как я и говорила, опыт у меня небольшой. Я выступала на молодежном чемпионате Европы в 2015. Потом начались все эти проблемы, и у меня уже не было шансов, хотя результаты были.

- В последнем фильме ARD российский бегун Андрей Дмитриев говорит, что допинг в российской легкой атлетике — общепринятая норма. Согласны с ним?

– Лично я ничего из того, о чем он говорил в том фильме, не видела и не слышала. Я с 10 лет тренируюсь у одного и того же тренера. Поэтому я ни о чем подобном не знаю.

- То есть вам никогда не предлагали допинг и вы не видели, чтобы кто-то другой что-то запрещенное употреблял?

– Нет. Я не слежу за другими людьми. Я тренируюсь для себя и мы с тренером никогда таким не занимались и не собираемся заниматься.

Мнение со стороны

«Фонтанка» поинтересовалась у другой петербургской спортсменки, олимпийской чемпионки Лондона-2012 в беге на 400 метров с барьерами Натальи Антюх, что она думает по поводу многочисленных заявок наших спортсменов на выступление под нейтральным флагом. Перед самой Антюх такой выбор уже не стоит: в этом году она приняла решение о завершении карьеры. Вот, что Наталья нам ответила: 

«К счастью, я всю жизнь выступала под российским флагом и передо мной такой выбор не стоял. Сложно сказать, как бы я в такой ситуации поступила. Это, конечно, право каждого человека. Не могу сказать, что я положительно или отрицательно отношусь к этой истории. С другой стороны, пока все это решается, спортсмены вообще не знают, что будет дальше. Так и получается, что это единственный способ остаться в спорте. Либо заканчивать карьеру».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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