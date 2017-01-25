«Метрострою» могут добавить 7,8 млрд рублей на Фрунзенский радиус

Смольный в ближайшее время выяснит подлинную стоимость достройки Фрунзенского радиуса. По итогам проверки цена контракта может вырасти на 30%.

Как сообщили в КРТИ, в настоящий момент рассматривается вопрос об увеличении стоимости контракта на строительство продолжения Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная» в рамках существующего сводного сметного расчёта, прошедшего государственную экспертизу. С этой целью комитетом совместно с проектным институтом и подрядной организацией готовятся необходимые документы для проверки. Как пояснили в комитете, дополнительные расходы могут составить 30% от суммы действующего контракта с «Метростроем» – т. е. 7,8 млрд (в плюс к 26 млрд рублей по контракту).

Ранее «Фонтанка» писала, что смета, утвержденная Главгосэкспертизой, составляет 35 млрд рублей, однако Смольный выставил на конкурс тендер стоимостью 26 млрд рублей. Директор "Метростроя" Вадим Александров неоднократно подчеркивал, что из-за этого периодически возникают проблемы с финансированием строительства. В прошлом году подрядчик сообщил, что при условии дополнительного финансирования работы могут быть завершены еще в 2017 году, а не в конце 2018-го, как указано в контракте. Теперь эти сроки называются нереальными. В промежуточном графике компании в качестве оптимального срока указано лето 2018 года, однако этот график регулярно меняется — в зависимости от стабильности финансирования и поставок оборудования.