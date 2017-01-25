Росстат: Реальные доходы россиян снизились почти на 6% в 2016 году

Реальные доходы россиян в прошлом году, по предварительным данным, снизились на 5,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Также стало известно, что денежные доходы в среднем на душу населения в 2016 году увеличились в годовом выражении на 1%, до 30 775 руб., в декабре 2016 года снизились на 0,6%, до 46 233 руб.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2016 году составила 36 703 руб.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян уверены в ухудшении своего материального положения.