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25.01.2017 17:50

СМИ: На Украине издадут дневник Геббельса

Харьковское издательство «Фолио» намерено издать дневник рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом сообщает издание Kharkiv Today.

В аннотации к изданию говорится, что в книгу войдут дневниковые записи Геббельса за 1944-1945 годы — «наиболее ценная часть записей Геббельса». Книга выйдет на украинском языке.

«Считаю, что эта книга нужна украинскому обществу. Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких листов по этому поводу», — заявил директор издания Александр Красовицкий.

Несмотря на острую критику данной инициативы в соцсетях, издатель заявил, что не намерен отказываться от выпуска книги. При этом он добавил, что она будет сопровождаться комментариями.

Книга «Дневники 1945 года. Последние записи» запрещена в России.

Источник: "Газета.ру"


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