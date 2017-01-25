СМИ: На Украине издадут дневник Геббельса

Харьковское издательство «Фолио» намерено издать дневник рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом сообщает издание Kharkiv Today.

В аннотации к изданию говорится, что в книгу войдут дневниковые записи Геббельса за 1944-1945 годы — «наиболее ценная часть записей Геббельса». Книга выйдет на украинском языке.

«Считаю, что эта книга нужна украинскому обществу. Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких листов по этому поводу», — заявил директор издания Александр Красовицкий.

Несмотря на острую критику данной инициативы в соцсетях, издатель заявил, что не намерен отказываться от выпуска книги. При этом он добавил, что она будет сопровождаться комментариями.

Книга «Дневники 1945 года. Последние записи» запрещена в России.