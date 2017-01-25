Подходит к концу акция «2017 скидок» от ЛСР

Меньше недели остается до окончания специальной акции «2017 скидок», позволяющей приобрести жилье от «Группы ЛСР» на особо интересных условиях.

Величина возможной скидки в рамках акции «2017 скидок» зависит от количества комнат в приобретаемой квартире. Все что нужно – это получить специальный купон в любом из офисов продаж «Группы ЛСР» в Северной столице или в консультационных пунктах в ТРЦ «Галерея» и «МЕГА Парнас».

Акция распространяется на все жилые комплексы «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге комфорт- и бизнес-класса, среди которых объекты «Цивилизация» в Невском районе, «София» во Фрунзенском районе, «Европа Сити» в Петроградском районе, «Три ветра» в Приморском районе, «Богемия» и NEO в Московском районе и многие другие. Также акция «2017 скидок» суммируется с другими акциями и скидками от «Группы ЛСР».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»