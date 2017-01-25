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25.01.2017 17:42

Подходит к концу акция «2017 скидок» от ЛСР

Подходит к концу акция «2017 скидок» от ЛСР
ПАО «Группа ЛСР»

Меньше недели остается до окончания специальной акции «2017 скидок», позволяющей приобрести жилье от «Группы ЛСР» на особо интересных условиях.

Величина возможной скидки в рамках акции «2017 скидок» зависит от количества комнат в приобретаемой квартире. Все что нужно – это получить специальный купон в любом из офисов продаж «Группы ЛСР» в Северной столице или в консультационных пунктах в ТРЦ «Галерея» и «МЕГА Парнас».

Акция распространяется на все жилые комплексы «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге комфорт- и бизнес-класса, среди которых объекты «Цивилизация» в Невском районе, «София» во Фрунзенском районе, «Европа Сити» в Петроградском районе, «Три ветра» в Приморском районе, «Богемия» и NEO в Московском районе и многие другие. Также акция «2017 скидок» суммируется с другими акциями и скидками от «Группы ЛСР».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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25.01.2017 17:42

Подходит к концу акция «2017 скидок» от ЛСР

Меньше недели остается до окончания специальной акции «2017 скидок», позволяющей приобрести жилье от «Группы ЛСР» на особо интересных условиях
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24.01.2017 17:24

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Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
25.01.2017 17:42
Подходит к концу акция «2017 скидок» от ЛСР
Меньше недели остается до окончания специальной акции «2017 скидок», позволяющей приобрести жилье от «Группы ЛСР» на особо интересных условиях
MASTER Серебристый бульвар 19
24.01.2017 17:24
MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %
Компания MASTER девелопмент завершает строительные работы на этапе котлована по возведению жилого дома MASTER Серебристый бульвар 19.
ЖК «Образцовый квартал 2»
20.01.2017 17:40
ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован в Связь-Банке
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ЖК "Малая Невка"
20.01.2017 17:39
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Группа компаний «Ленстройтрест» начинает строительство двух жилых комплексов классов «А» и «В» на Петровском острове. Получены разрешения на возведение многоквартирных жилых домов на Петровской косе.
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19.01.2017 16:31
Строители ЛенСпецСМУ залили первый бетон «Дома на Обручевых»
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«КВС»
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Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
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Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко торжественно открыл общеобразовательную школу на 600 мест в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
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Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №7 квартала «Солнечный». Дом рассчитан на 180 квартир, общая площадь которых составляет почти 8 900 кв.м.
NEWПИТЕР
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В жилом квартале NEWПИТЕР открылся новый детский сад
На территории жилого квартала NEWПИТЕР состоялось торжественное открытие детского сада на 145 мест, который был построен компанией «Строительный трест» - лидером кирпичного домостроения Петербурга – по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».
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