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25.01.2017 17:42

В 105 домов Калининского района вернулось тепло

Энергетики завершили ремонт прорыва трубы в Калининском районе Петербурга 25 января. Это была уже вторая авария по тому же адресу: из-за первой 105 зданий района отключали от отопления.

Как сообщает пресс-служба ГУП ТЭК, прорыв трубы диаметром 400 мм у дома №75 на Гражданском проспекте устранен, все 105 зданий, из которых 86 – жилые дома, подключены в полном объеме к горячему водоснабжению и отоплению. Напомним, в ночь с 23 на 24 января по тому же адресу была еще более масштабная и притом технически более сложная авария: тогда прорвало трубу 500 мм, в результате было ограничено отопление более чем в ста зданиях. 

Отметим, что читатели сообщают в редакцию "Фонтанки" о том, что тепло в некоторые дома еще не дошло – по крайней мере пока. Так, до сих пор мерзнут жители остывших после аварии на Гражданском домов на проспекте Науки.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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