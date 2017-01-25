С апреля обойти «рамки» в метро Петербурга удастся только с медсправками

До 30 марта все станции метро Петербурга будут оборудованы специальными барьерами для горожан, которые в силу медицинских показаний не могут проходить через металлодетекторы. Все остальные обойти рамки, как раньше, не смогут.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Петербургского метрополитена, устанавливать специальные барьеры начали еще в прошлом году, – в рамках Федерального закона «О транспортной безопасности». В тестовом режиме ограничитель стоял на «Технологическом институте», и за все время его работы конфликтов с пассажирами у сотрудников подземки не возникло, настаивают в подземке.

С нового года барьеры появились еще на нескольких станциях. Пассажиры с кардиостимуляторами и металлическими имплантатами на этих станциях должны действовать так: нажать специальную кнопку на барьере, чтобы вызвать проинструктированного служащего. Тот обязан проверить соответствующую медсправку, и в случае, если к пассажиру остаются вопросы, отправить на досмотр личные вещи человека. Тех, кто окажется без справки, в метро не пустят, предупреждают на предприятии.

Пока же не все пассажиры в курсе нововведений, а потому сталкиваются с трудностями при прохождении к турникетам. Так, читатель «Фонтанки» рассказал изданию, что утром 25 января на станции «Гражданский проспект» ему, вопреки обыкновению, не удалось пройти рядом с рамкой. Мужчина, в голове которого после операции установлены металлические имплантаты, утверждает, что 10 минут ждал сотрудника метро, который должен был произвести досмотр. Когда служащий подземки пришел, то заявил, что, в соответствии с инструкцией, без справки петербуржца не пропустит.

«Предупреждений никаких заранее не вывешивалось», – пишет раздосадованный потерей времени читатель.

Будут ли приняты меры по дополнительному информированию пассажиров, в городском метрополитене не уточнили, заметив, что в вестибюлях и так появились необходимые указатели.