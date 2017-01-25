Смольный может оспорить решение о снятии доски Колчаку

Смольный через неделю решит, будет ли оспаривать судебное решение о демонтаже памятной доски адмиралу Колчаку. Об этом «Фонтанке» 25 января сообщила глава юридического комитета Анна Митянина.

«Пока мы не получили на руки мотивировочную часть решения суда. Оно будет подготовлено в течение недели. После этого может быть принято решение об обжаловании: у нас откроется месяц, чтобы подать кассационную жалобу», – отметила Митянина.

Напомним, мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в ноябре 2016 года установило движение «Белое дело». Объект появился на Большой Зелениной улице, Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».

Представители коммунистического движения «Суть времени» 24 января добились демонтажа таблички через суд. Они обосновали свой иск тем, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником.