Сечин попросил "отстать" журналиста, спросившего о том, почему он ездит с мигалкой

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил в интервью телеканалу «Дождь», что не использует спецсигналы для автомобиля на незаконных основаниях, сообщает ТАСС.

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!» — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об использовании спецсигналов.