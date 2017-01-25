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25.01.2017 17:30

Сечин попросил "отстать" журналиста, спросившего о том, почему он ездит с мигалкой

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил в интервью телеканалу «Дождь», что не использует спецсигналы для автомобиля на незаконных основаниях, сообщает ТАСС.

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!» — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об использовании спецсигналов.

Источник: ТАСС


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