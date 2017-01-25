В Петербурге число убийств снизилось до уровня 1980 года

По статистике Следственного комитета, в Петербурге стали меньше убивать людей. Но эксперты призывают не доверять слепо статистике.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Петербургу, в ведомстве подвели итоги работы за 2016 год. Количество убийств в Северной столице в 2016 году было зафиксировано всего 205. Столь низкий уровень в последний раз был зафиксирован в 1980 году. Для примера – в 1994 году в городе были убиты 989 человек.

Высок и уровень раскрываемости — 90%.

Действительно, криминального насилия стало меньше, однако радоваться преждевременно, считает профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского института МВД Сергей Максимов. "Нужно правильно считать, – замечает он. – Было бы справедливо рядом с убийствами показывать количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ). Отличить убийство от умышленного причинения тяжкого вреда бывает очень сложно, это зависит от доказательства умысла. Ну и конечно, рядом со статистикой убийств должна находиться статистика по без вести пропавшим, их у нас очень много".

По мнению профессора, уровень криминального насилия все же действительно снизился, и это связано в первую очередь с социально-экономической стабильностью в стране. Кроме того, улучшилась работа правоохранительных органов и как результат стало значительно меньше убийств из хулиганских побуждений, в основе которых лежит ощущение безнаказанности.