КС опубликовал новое особое мнение по делу «ЮКОСа»

Конституционный суд 25 января опубликовал второе особое мнение по делу «ЮКОСа». В нём судья Константин Арановский занял парадоксальную позицию. С одной стороны, он называет «недопустимым» запрос Министерства юстиции, потребовавшего не выплачивать экс-акционерам нефтяной компании 1,8 миллиарда евро по решению Европейского суда. С другой стороны, критике подвергается сам Страсбург.

КС не должен был принимать к рассмотрению запрос Минюста по нескольким причинам, следует из особого мнения. К примеру, потому, что конституционалистам пришлось, «подобно арбитру», проверять акт европейского правосудия, а это в их компетенции не входит.

Арановскому, кроме того, кажутся странными ссылки Минюста на «социальную государственность» – чиновники аппелировали к тому, что, выплачивая рекордную компенсацию, Россия может лишить поддержки бюджетную сферу. «Странно, если бы бремя социальных расходов давало государству иммунитет от суда», – отвечает на это Арановский.

Неоднозначными служителю Фемиды кажутся и жалобы Минюста на слишком большой размер компенсации. «Государства – участники Конвенции (Европейская конвенция, основной документ, которым руководствуется ЕСПЧ. – Прим. ред.) не оговорили суммы, которые они согласны платить по решениям суда, и довод о чрезмерности компенсации по уникальности не уступает ее беспрецедентному размеру», – подчёркивает судья.

В то же время Арановский заявляет и о серьёзной ошибке со стороны Страсбурга. ЕСПЧ вынес решение по запросу самого «ЮКОСа», но компенсацию из-за банкротства компании присудил неопределённому кругу акционеров. С точки зрения судьи, эта ситуация не соответствует ни Европейской конвенции, ни Международному пакту о гражданских и политических правах – в судебном деле должен быть ответчик. Из-за этого отсутствия ответчика решение Страсбурга даже без разбирательств в Конституционном суде можно было считать недействительным, заключает Арановский.

«Общим признанием пользуется принцип, в силу которого каждый вправе быть выслушанным в суде по своему делу. Лица, которым ЕСПЧ назначил компенсации, не участвовали в деле, где их права определял суд. Доказывать свои позиции они не могли ни лично, ни силами представителей. И без их участия в деле об их правах Россия не могла получить судебного решения, принятого при состязательности и равноправии сторон», – отмечает судья.

Напомним, постановление по делу "ЮКОСа" КС вынес 19 января 2017 года. В нём служители Фемиды отказались выплачивать компенсацию в 1,8 миллиарда евро экс-акционерам компании. Впрочем, судьи посулили бывшим бенефициарам туманное возмещение на основании «доброй воли».

23 января особое мнение по делу «ЮКОСа» высказал судья КС Владимир Ярославцев. Он посоветовал своим коллегам прислушаться к китайской мудрости: «Не отвергай, не разобравшись, и не принимай, не разобравшись».