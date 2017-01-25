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25.01.2017 17:05

В Петербурге дорожный конфликт закончился поножовщиной

Ссора водителей двух иномарок произошла утром в Красносельском районе. Один человек в больнице.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП», инцидент случился около 8.30 перед перекрестком Аннинского и Красносельского шоссе. Ссора произошла из-за нарушения правил дорожного движения одним из водителей. В результате между владельцами «Тойоты Рав 4» и «Киа спортедж» началась драка. Один из участников применил нож. Раненого увезли в Институт имени Вредена. Как стало известно "Фонтанке", потерпевший получил ранение в руку и обратился за медпомощью, второго участника ссоры разыскивают.

В ГУ МВД подтвердили факт драки, однако официальных деталей пока не приводят.


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