Экс-чиновницу Смольного отправили в колонию за хищение бюджетных субсидий

Бывшая чиновница Смольного получила реальный срок за хищение бюджетных субсидий. Ей, а также двум другим подсудимым придется выплатить в бюджет Петербурга 21 миллион рублей.

В Смольнинском районном суде 25 января закончилось оглашение приговора бывшей сотруднице КЭРППИТа Эллине Поповой и ее двум подельникам — Елене Мироновой и Дмитрию Макаревичу. Суд признал их виновными в хищении субсидий из городской казны. Поповой назначено наказание в виде трех лет шести месяцев в колонии общего режима. Миронова и Макаревич приговорены к трем годам условно, с испытательным сроком в 3 и 3,6 года соответственно. Суд также удовлетворил гражданский иск на 21 миллион рублей, которые осужденные должны будут выплачивать солидарно после вступления приговора в силу.

Напомним, что бывшего главного специалиста управления поддержки малого и среднего предпринимательства, подведомственного комитету экономического развития, промышленной политики и торговли, Эллину Попову, а также Елену Миронову и Дмитрия Макаревича обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году Попова создала группу для незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям». Члены группы с помощью неосведомленных лиц организовали подачу в комитет подложных документов для заявок на предоставление субсидий, после получения которых обналичивали и присваивали денежные средства. Общий ущерб казне превысил 21 млн рублей.