Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"

Еще
21:38 25.01.2017
Пришлите свою новость!
21:35
Названы главные кандидаты на пост нового главы ВОЗ
21:28
В Лиссабоне паром с пассажирами врезался в причал
21:21
Суд приостановил строительство дороги к «Крестам-2» за 4 млрд рублей
21:14
Министр обороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» кораблем позора
21:07
Вырицких инвалидов послали под поезд
21:00
Александр Кержаков написал автобиографию
19:50
ЦБ РФ с февраля начнет проводить валютные интервенции на внутреннем рынке
19:46
В арбитраж Петербурга подан иск о банкротстве генподрядчика СИЗО «Кресты-2"
19:25
Адвокат: Квартиру семьи в Зеленограде, где изъяли 10 детей, обыскали
19:19
Финляндия будет бороться за "гигафабрику" Tesla
19:12
Росздравнадзор остановил продажу небезопасного женского контрацептива
19:08
Экс-депутат Нотяг получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО
19:03
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
19:00
Суд арестовал землю шансонье Новикова
18:52
Во Франции началось расследование в отношении жены Фийона
18:46
Женский теннисный турнир ограничит движение в Петербурге
18:39
СМИ: Халк может вернуться в «Зенит»
18:32
Муниципалитет “Черная речка” заподозрили в двойной оплате помещения
18:30
На Комендантском с 9-го этажа выпала 18-летняя девушка
18:23
На Просвещения аварийная бригада "Водоканала" остановила течь из трубы
18:13
Активисты «Гринпис» захватили башенный кран в Вашингтоне
18:07
В Никольском закрыт садик, где заболело около 200 детей
18:01
«Метрострою» могут добавить 7,8 млрд рублей на Фрунзенский радиус
17:56
Росстат: Реальные доходы россиян снизились почти на 6% в 2016 году
17:50
СМИ: На Украине издадут дневник Геббельса
17:42
В 105 домов Калининского района вернулось тепло
17:41
С апреля обойти «рамки» в метро Петербурга удастся только с медсправками
17:36
Смольный может оспорить решение о снятии доски Колчаку
17:30
Сечин попросил "отстать" журналиста, спросившего о том, почему он ездит с мигалкой
17:26
В Петербурге число убийств снизилось до уровня 1980 года
17:19
«Ленэнерго» ждёт погодных неприятностей
17:18
В Финляндии впервые с 1940 года смертность превысила рождаемость
17:12
Старые градпланы петербургских застройщиков «амнистируют» на три года
17:10
Обвиняемые в расстреле полицейских-инкассаторов стали бандой
17:07
КС опубликовал новое особое мнение по делу «ЮКОСа»
17:06
Экс-чиновницу Смольного отправили в колонию за хищение бюджетных субсидий
17:05
В Петербурге дорожный конфликт закончился поножовщиной
16:58
На Невском проспекте вернули на место мемориальную доску фотографу Карлу Булле
16:54
Суд разрешил предпринимателю Морозову банкротить «Юлмарт»
16:43
Судебного пристава задержали в торговом центре на севере Петербурга
16:37
Роскачество обнаружило в курином мясе сальмонеллу и листерии
16:36
Путин спел под гитару песню на стихи Войновича
16:30
Нигерия начала бороться с пирамидой МММ
16:22
В Ленобласти от ночных минус 22 до дневного плюса
16:19
Горсуд повторно рассмотрит дело об убийстве тети из Баскова переулка
16:16
В Петербурге за взятку задержан полицейский
16:10
Лужков будет продавать гречку "Медовые лужки"
16:01
Тысячи финнов готовы платить, чтобы поработать пастухом
15:55
СМИ: «Зенит» не сумел договориться с «Интером» о переходе защитника Андреа Раноккия
15:50
Максим Шевченко: Наезд на Толстого - это угроза произраильского лобби
15:49
Геронтолог Хавинсон: Путина хватит ещё на 20 лет
15:42
Трамп нашел на выборах президента США "мертвые души"
15:36
СМИ: Мимо Земли пролетел астероид размером с автобус
15:30
В ЗакСе решили дать возможность инвесторам меньше платить за земельные участки
15:24
Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту
15:17
В США торнадо поднял и унес на высоту женщину в ванне; пропавшую нашли живой
15:10
Садовничий объявил МГУ главной «кузницей олигархов»
15:02
Агент Кришито: «Зенит» близок к подписанию защитника «Челси» Бранислава Ивановича
15:00
Петербургский биатлонист Алексей Слепов выиграл бронзу чемпионата Европы
14:47
Путин получил еще один процент одобрения сограждан
14:44
«Зенит» проведет на сборах в Испании пять товарищеских матчей
14:35
Harpers Bazaar принял Собчак за Мадонну
14:28
Суд ЕС отверг претензии "Алмаз-Антея" и признал поставки российских "Буков" на восток Украины
14:21
Часть территории Петроградской насосной станции могут застроить жильем
14:17
Артемий Лебедев обвинил Навального в попытке уклониться от дебатов
14:17
На Савушкина нашли 17 тысяч литров запрещенной «омывайки»
14:02
В Финляндии придумали фрикадельки из червей и сверчков
13:56
В Перми женщину с инсультом приняли за пьяную и три часа катали в автобусе
13:55
Оборот розницы в Петербурге упал на полтора процента
13:51
Недовольный пациент сломал нос охраннику НИИ скорой помощи
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
25.01.2017 17:40
0 Комментариев

Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"

Госслужащая Светлана Барановская более 20 лет назад, проходя по Банковскому мосту, внезапно решила попросить помощи у знаменитых грифонов, в магическую силу которых горожане и туристы верят с 1960-х годов. В январе 2017-го она прочитала свою записку на «Фонтанке».
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"

Положение было незавидное, рассказывает выпускница ФИНЭКа. Искала чуда везде, где могла. О том, как чудеса стали реальностью и сделали ли грифоны сказку былью, Светлана вспоминала в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Николай Нелюбин: – Не так давно "Фонтанка" изучила послания горожан к грифонам Банковского моста, которых разобрали на части для ремонта и увезли с насиженных постаментов впервые за 200 лет. Вы одна из тех людей, что когда-то взяли клочок бумаги и написали об актуальном. Как это было? Какой год? Чем вы тогда занимались? Это было лето или зима?

Светлана Барановская: – Точную дату я не помню, но погода тогда была похожа на ту, что сейчас стоит за окном. Впрочем, она такая почти все время в Петербурге. Это могла быть и осень, и зима, и весна. У меня был достаточно сложный период в жизни, и я пыталась найти помощь везде, надеясь на чудо. Это был примерно 1995 год, я уже закончила финансово-экономический институт (в тот момент его переименовали в университет экономики и финансов), нам открыли двери, выпустили нас и сказали: "Вперед!"

Н.Н.: – Сказали, «грифоны вам помогут»?

С.Б.: - Да-да, "грифоны вам помогут".

Н.Н.: – Ведь пока вы учились в ФИНЭКе, вы ходили мимо грифонов каждый день?

С.Б.: - Когда я только приехала в Санкт-Петербург в конце 80-х, первое, что я увидела около финансово-экономического института, – именно Банковский мостик. И у меня была мечта – каждый день ходить в университет через этот мостик, любоваться красотами Санкт-Петербурга и учиться именно там.

Н.Н.: – Это желание вы исполнили сами, без грифонов?

С.Б.: – Да. Наверное, именно это самое первое желание, которое я загадала, стоя на этом самом мосту. Но не написала. 

Н.Н.: – А как вы узнали о такой традиции: загадывать желания на Банковском мосту?

С.Б.: – Я не помню точно, и, скорее всего, в моем случае сыграла роль путаница. Тогда табличка "Банковский мост" не стояла, но все слышали про "Львиный мостик". И поэтому, скорее всего, я здесь даже, может быть, несколько ошиблась, подумав про грифонов, что это именно те самые львы. 

Н.Н.: – Может, вам однокурсники рассказали, как они подкладывали туда записки?

С.Б.: – О таком мы не говорили, это все же было какое-то тайное знание, тайные пожелания, с которыми не каждый захочет делиться. Не все хотят делиться мечтами. Это у каждого на сердце. И просто как-то раз, проходя мимо, увидела, что у грифона торчит клочок бумажки. Я подумала: вот, наверное, люди пишут записки, надо и мне, хуже-то не будет. Я вырвала листочек из ежедневника и написала все, о чем мечтала на тот момент.

Н.Н.: – То есть вы не заранее писали послание, это был некий экспромт?

С.Б.: – Вы знаете, у меня в голове был список желаний, мечт, но в случае с запиской грифонам это действительно был экспромт.

Н.Н.: – А в детстве вы гадали, духов вызывали? 

С.Б.: – Нет, никогда не гадала и не гадаю. Во все это я не верю. При этом я достаточно религиозный человек, но противоречия в помощи грифонов, например, не вижу. Петербург очень религиозный город, в нем много церквей. И тогда обращения мои были не только к грифонам, но и к церкви тоже.

Н.Н.: – Как поняли, что те публикации и фотографии, которые "Фонтанка" подарила городу, – это про вас?

С.Б.: – Я увидела репортаж по телевизору, и просто, когда там перечисляли находки в Банковском мостике, я вспомнила, что тоже когда-то писала такую записку. Все эти годы я не очень об этом думала, быстро забыла про ту записку, окунулась в свои проблемы и стала осуществлять свою мечту. Ведь я забыла про записку, но не про желания, которые были в ней.

Н.Н.: – Что конкретно вы у них попросили? Сколько лет грифоны исполняли ваши желания?

С.Б.: – Первое, что я написала: "в суде". Я не знала, как правильно сформулировать.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Н.Н.: – Не каждый человек захочет добровольно попасть в суд. Это было связано с желанием там работать?

С.Б.: – Нет, у меня были небольшие, или все же большие, на тот момент проблемы, и для меня они разрешились очень удачно. Это было связано с бизнесом. Распахнув тогда двери ФИНЭКа, мы все побежали в бизнес. У меня, как и у многих, это получалось очень неплохо, потому что базовые знания, которые давали там, были фундаментальные, основательные. Это большой трамплин в жизни, и эту планку потом приходится держать. Но середина 90-х, неопытность... и я попала в неприятную историю. Причем была не столько виновата, сколько могла оказаться жертвой, так как тогда все решалось не по закону, а по понятиям. И я боялась, что со мной поступят не по закону, а по понятиям. Кто мне в итоге помог – грифоны, или стечение обстоятельств, или суд разобрался, – я не знаю. Но первое желание исполнилось практически сразу.

Н.Н.: – А что шло в списке потом? Наверное, замужество?

С.Б.: – "Удачное замужество" у меня было в списке, но шло в последнюю очередь. На первом месте была карьера. И я считаю, что это желание тоже сбылось и тоже достаточно быстро. Я занималась международной логистикой, часто бывала за границей, работать было интересно. Середина 90-х , тогда для нас открыли весь мир, я встречалась с интересными людьми... А третьим желанием было "благополучие".

Н.Н.: – Ну естественно, в середине 90-х такое желание идет "автоматом" с карьерой.

С.Б.: – Я бы не назвала это "автоматом", скорее это по факту был кропотливый труд, позволяющий мне сегодня достаточно крепко стоять на ногах.

Н.Н.: – А как все же обстоят дела с личным благополучием, семейным?

С.Б.: – Ну у меня в записке стояло "удачное замужество". Сейчас я понимаю, что нужно было написать конкретнее. У всех это понятие разное. У одних благосостояние, у других хороший любящий муж. На сегодняшний день я, к сожалению, нахожусь в разводе.

Н.Н.: – Но ведь грифоны вернутся!

С.Б.: – Да, я на это надеюсь! И еще у меня есть замечательный сын!

Н.Н.: – Коллеги по работе, родные, в принципе, знали, что вы когда-то о чем-то просили грифонов?

С.Б.: - Никто не знал!

Н.Н.: – А теперь как реагируют друзья? Если попросят в следующий раз и за них попросить? Что вы им ответите?

С.Б.: – Я отвечу, что можно просить у кого-то и за кого-то, но лучше все-таки надеяться на себя. Человек, который верит в мечту, обязательно ее осуществит. Но для этого нужно много и много работать. 

Записки, которые нашли реставраторы

Н.Н.: – С чем для вас грифоны связаны сегодня, спустя десятилетия? 

С.Б.: - Для меня грифоны связаны с воспоминаниями молодости, с духом свободы, с жизнью в начале перестройки, когда весь мир был открыт для меня. Поэтому я очень люблю Банковский мостик, очень часто там бываю. Это ощущение счастья. 

Н.Н.: – А как, на ваш взгляд, дети относятся к таким вещам, способны ли он на такие странные поступки?

С.Б.: - Дети всегда верят в чудеса! На чудо надеются все люди, и даже у каждого взрослого в душе всегда остается ребенок, который может вернуть то чувство, которое было в детстве. А грифоны – это магия Санкт-Петербурга. И она никуда не исчезнет.

Реставрация конструкций Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году и займет около полугода. Реставрация скульптур грифонов должна завершиться уже к ноябрю этого года. Однако фигуры вернутся на место только после капремонта самого мостика через канал Грибоедова.

Отметим, что примерно одинаковое число читателей "Фонтанки" считают, что загадывать желания с помощью памятников Санкт-Петербурга – это "суеверие", "рассчитывают только на себя" и всё-таки "просят монументы о самом желаемом". Вы можете проголосовать в официальной VK группе интернет-канала [Фонтанка.Офис].


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15

В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»

Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31

Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village

Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30

Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"

С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
«Метрострою» могут добавить 7,8 млрд рублей на Фрунзенский радиус
С апреля обойти «рамки» в метро Петербурга удастся только с медсправками
Смольный может оспорить решение о снятии доски Колчаку
«Ленэнерго» ждёт погодных неприятностей
На Невском проспекте вернули на место мемориальную доску фотографу Карлу Булле
В Ленобласти от ночных минус 22 до дневного плюса
Часть территории Петроградской насосной станции могут застроить жильем
На проспекте Просвещения проезжая часть залита водой
Стеклянные двери могут появиться на станциях метро «Горная» и «Театральная»
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку
Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта

кадр из видео канала Ŗх2"

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

Александр Таран/Итерпресс

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

Не торопись, скользко!

Новости компаний
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15
В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу
На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.