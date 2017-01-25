Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"

Госслужащая Светлана Барановская более 20 лет назад, проходя по Банковскому мосту, внезапно решила попросить помощи у знаменитых грифонов, в магическую силу которых горожане и туристы верят с 1960-х годов. В январе 2017-го она прочитала свою записку на «Фонтанке».

Положение было незавидное, рассказывает выпускница ФИНЭКа. Искала чуда везде, где могла. О том, как чудеса стали реальностью и сделали ли грифоны сказку былью, Светлана вспоминала в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Николай Нелюбин: – Не так давно "Фонтанка" изучила послания горожан к грифонам Банковского моста, которых разобрали на части для ремонта и увезли с насиженных постаментов впервые за 200 лет. Вы одна из тех людей, что когда-то взяли клочок бумаги и написали об актуальном. Как это было? Какой год? Чем вы тогда занимались? Это было лето или зима?

Светлана Барановская: – Точную дату я не помню, но погода тогда была похожа на ту, что сейчас стоит за окном. Впрочем, она такая почти все время в Петербурге. Это могла быть и осень, и зима, и весна. У меня был достаточно сложный период в жизни, и я пыталась найти помощь везде, надеясь на чудо. Это был примерно 1995 год, я уже закончила финансово-экономический институт (в тот момент его переименовали в университет экономики и финансов), нам открыли двери, выпустили нас и сказали: "Вперед!"

Н.Н.: – Сказали, «грифоны вам помогут»?

С.Б.: - Да-да, "грифоны вам помогут".

Н.Н.: – Ведь пока вы учились в ФИНЭКе, вы ходили мимо грифонов каждый день?

С.Б.: - Когда я только приехала в Санкт-Петербург в конце 80-х, первое, что я увидела около финансово-экономического института, – именно Банковский мостик. И у меня была мечта – каждый день ходить в университет через этот мостик, любоваться красотами Санкт-Петербурга и учиться именно там.

Н.Н.: – Это желание вы исполнили сами, без грифонов?

С.Б.: – Да. Наверное, именно это самое первое желание, которое я загадала, стоя на этом самом мосту. Но не написала.

Н.Н.: – А как вы узнали о такой традиции: загадывать желания на Банковском мосту?

С.Б.: – Я не помню точно, и, скорее всего, в моем случае сыграла роль путаница. Тогда табличка "Банковский мост" не стояла, но все слышали про "Львиный мостик". И поэтому, скорее всего, я здесь даже, может быть, несколько ошиблась, подумав про грифонов, что это именно те самые львы.

Н.Н.: – Может, вам однокурсники рассказали, как они подкладывали туда записки?

С.Б.: – О таком мы не говорили, это все же было какое-то тайное знание, тайные пожелания, с которыми не каждый захочет делиться. Не все хотят делиться мечтами. Это у каждого на сердце. И просто как-то раз, проходя мимо, увидела, что у грифона торчит клочок бумажки. Я подумала: вот, наверное, люди пишут записки, надо и мне, хуже-то не будет. Я вырвала листочек из ежедневника и написала все, о чем мечтала на тот момент.

Н.Н.: – То есть вы не заранее писали послание, это был некий экспромт?

С.Б.: – Вы знаете, у меня в голове был список желаний, мечт, но в случае с запиской грифонам это действительно был экспромт.

Н.Н.: – А в детстве вы гадали, духов вызывали?

С.Б.: – Нет, никогда не гадала и не гадаю. Во все это я не верю. При этом я достаточно религиозный человек, но противоречия в помощи грифонов, например, не вижу. Петербург очень религиозный город, в нем много церквей. И тогда обращения мои были не только к грифонам, но и к церкви тоже.

Н.Н.: – Как поняли, что те публикации и фотографии, которые "Фонтанка" подарила городу, – это про вас?

С.Б.: – Я увидела репортаж по телевизору, и просто, когда там перечисляли находки в Банковском мостике, я вспомнила, что тоже когда-то писала такую записку. Все эти годы я не очень об этом думала, быстро забыла про ту записку, окунулась в свои проблемы и стала осуществлять свою мечту. Ведь я забыла про записку, но не про желания, которые были в ней.

Н.Н.: – Что конкретно вы у них попросили? Сколько лет грифоны исполняли ваши желания?

С.Б.: – Первое, что я написала: "в суде". Я не знала, как правильно сформулировать.

Н.Н.: – Не каждый человек захочет добровольно попасть в суд. Это было связано с желанием там работать?

С.Б.: – Нет, у меня были небольшие, или все же большие, на тот момент проблемы, и для меня они разрешились очень удачно. Это было связано с бизнесом. Распахнув тогда двери ФИНЭКа, мы все побежали в бизнес. У меня, как и у многих, это получалось очень неплохо, потому что базовые знания, которые давали там, были фундаментальные, основательные. Это большой трамплин в жизни, и эту планку потом приходится держать. Но середина 90-х, неопытность... и я попала в неприятную историю. Причем была не столько виновата, сколько могла оказаться жертвой, так как тогда все решалось не по закону, а по понятиям. И я боялась, что со мной поступят не по закону, а по понятиям. Кто мне в итоге помог – грифоны, или стечение обстоятельств, или суд разобрался, – я не знаю. Но первое желание исполнилось практически сразу.

Н.Н.: – А что шло в списке потом? Наверное, замужество?

С.Б.: – "Удачное замужество" у меня было в списке, но шло в последнюю очередь. На первом месте была карьера. И я считаю, что это желание тоже сбылось и тоже достаточно быстро. Я занималась международной логистикой, часто бывала за границей, работать было интересно. Середина 90-х , тогда для нас открыли весь мир, я встречалась с интересными людьми... А третьим желанием было "благополучие".

Н.Н.: – Ну естественно, в середине 90-х такое желание идет "автоматом" с карьерой.

С.Б.: – Я бы не назвала это "автоматом", скорее это по факту был кропотливый труд, позволяющий мне сегодня достаточно крепко стоять на ногах.

Н.Н.: – А как все же обстоят дела с личным благополучием, семейным?

С.Б.: – Ну у меня в записке стояло "удачное замужество". Сейчас я понимаю, что нужно было написать конкретнее. У всех это понятие разное. У одних благосостояние, у других хороший любящий муж. На сегодняшний день я, к сожалению, нахожусь в разводе.

Н.Н.: – Но ведь грифоны вернутся!

С.Б.: – Да, я на это надеюсь! И еще у меня есть замечательный сын!

Н.Н.: – Коллеги по работе, родные, в принципе, знали, что вы когда-то о чем-то просили грифонов?

С.Б.: - Никто не знал!

Н.Н.: – А теперь как реагируют друзья? Если попросят в следующий раз и за них попросить? Что вы им ответите?

С.Б.: – Я отвечу, что можно просить у кого-то и за кого-то, но лучше все-таки надеяться на себя. Человек, который верит в мечту, обязательно ее осуществит. Но для этого нужно много и много работать.

Н.Н.: – С чем для вас грифоны связаны сегодня, спустя десятилетия?

С.Б.: - Для меня грифоны связаны с воспоминаниями молодости, с духом свободы, с жизнью в начале перестройки, когда весь мир был открыт для меня. Поэтому я очень люблю Банковский мостик, очень часто там бываю. Это ощущение счастья.

Н.Н.: – А как, на ваш взгляд, дети относятся к таким вещам, способны ли он на такие странные поступки?

С.Б.: - Дети всегда верят в чудеса! На чудо надеются все люди, и даже у каждого взрослого в душе всегда остается ребенок, который может вернуть то чувство, которое было в детстве. А грифоны – это магия Санкт-Петербурга. И она никуда не исчезнет.

Реставрация конструкций Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году и займет около полугода. Реставрация скульптур грифонов должна завершиться уже к ноябрю этого года. Однако фигуры вернутся на место только после капремонта самого мостика через канал Грибоедова.

Отметим, что примерно одинаковое число читателей "Фонтанки" считают, что загадывать желания с помощью памятников Санкт-Петербурга – это "суеверие", "рассчитывают только на себя" и всё-таки "просят монументы о самом желаемом". Вы можете проголосовать в официальной VK группе интернет-канала [Фонтанка.Офис].