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25.01.2017 16:58

На Невском проспекте вернули на место мемориальную доску фотографу Карлу Булле

 

Мемориальная доска известному петербургскому фотографу Карлу Булле, демонтированная вечером 24 января, возвращена на свое место в подъезде дома 54 по Невскому проспекту.

Как сообщил "Фонтанке" президент Фонда истории фотографии Валентин Эльбек, доска была снята сотрудниками ЖКС № 1 Центрального района по ошибке, они неправильно прочли предписание, касавшееся совсем другой таблички на фасаде дома, выходящего на Малую Садовую улицу. После того, как ошибка была выяснена, памятную доску водворили на место.


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