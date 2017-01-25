Суд разрешил предпринимателю Морозову банкротить «Юлмарт»

Городской суд Санкт-Петербурга снял обеспечительные меры по иску Сбербанка, которые запрещают предпринимателю Олегу Морозову банкротить ретейлера «Юлмарт». Как следует из картотеки суда, соответствующее решение было принято 24 января.

По информации «Фонтанки», Сбербанк пытался оспорить сделку цессии (передачи долга) между владельцем «Юлмарта» Дмитрием Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым. Смольнинский районный суд по просьбе финансовой организации наложил обеспечительные меры, которые запрещают Олегу Морозову реализовывать право цессии. (В частности, таким правом может быть подача заявления о несостоятельности должника, объяснил «Фонтанке» представитель совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.)

Однако Городской суд Санкт-Петербурга снял это ограничение.

Напомним, на данный момент против структур «Юлмарта» подано три банкротных иска. Один из них – от Олега Морозова, в отношении главной операционной компании ретейлера НАО «Юлмарт». «Балтийская электронная площадка» предъявила аналогичные требования к «Юлмарт Девелопмент» и ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания». На данный момент обоснованным признано только заявление в отношении «Юлмарт РСК».

В конце декабря 2016 г. ООО «Сбербанк Факторинг» обратилось в арбитраж Москвы с иском к НАО «Юлмарт» о взыскании 435 млн рублей, в начале января 2017 г. были добавлены требования на 735 млн руб. Кроме того, ПАО «Сбербанк России» обратилось в петербургский арбитраж с исками против компаний НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» с иском на 1 млрд рублей в качестве досрочного погашения выданного займа.

Сбербанк попросил в качестве обеспечительной меры наложить арест на имущество и денежные средства данных юрлиц, однако суд отказался это сделать.