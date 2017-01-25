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25.01.2017 16:43

Судебного пристава задержали в торговом центре на севере Петербурга

В отношении сотрудника УФССП возбуждено дело по статье «получение взятки».

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 25 января, судебного пристава Восточного ОСП Приморского района взяли при передаче 50 тысяч рублей в одном из районных ТЦ.

По версии следствия, за указанную сумму он обещал снять ограничение права на выезд за рубеж с должника.

Следователем Приморского района ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

В связи с возбуждением уголовного дела указанный сотрудник был уволен с государственной службы в связи с утратой доверия.


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