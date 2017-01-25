Нигерия начала бороться с пирамидой МММ

Правоохранительные органы Нигерии перешли к активному сотрудничеству в борьбе с нигерийским филиалом финансовой пирамиды МММ «Схемой Понзи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, комиссия по экономическим и финансовым преступлениям и комиссия по ценным бумагам и биржам подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с недобросовестными операторами финансового рынка Нигерии.

Представители ведомств заявили, что деятельность таких организаций, как МММ, представляет собой «тревожную угрозу» для нигерийского общества.

Данное заявление было сделано после того, как основатель «Схемы Понзи» Чадди Угорджи за год собрал с нигерийцев около $16 млн. Общее число вкладчиков МММ в Нигерии превысило 3 млн.