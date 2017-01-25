Горсуд повторно рассмотрит дело об убийстве тети из Баскова переулка

В первый раз предполагаемых заказчика и исполнителя оправдали присяжные.

Как сообщает пресс-служба городского суда Петербурга, перед Новым годом Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве женщины в декабре 2014 года. Тело пожилой женщины с тремя огнестрельными ранениями нашли в коммунальной квартире в Басковом переулке. По подозрению в убийстве был задержан житель Владикавказа Мендик Кокоев и петербуржец Алан Габараев. Погибшая оказалась тетей Габараева. Следствие считало мотивом недвижимое наследство. Габараев считался заказчиком, Кокоев – исполнителем и хранителем оружия.

Однако в июле 2016 года присяжные посчитали недоказанной вину обоих в убийстве. Кокоев при этом в ходе следствия указал место, где утопил пистолет. При проверке показаний на месте признал, что три раза стрелял в женщину, и описал схематику убийства. В суде позицию не менял. Ему тем не менее дали два года за хранение оружия, из которого была застрелена пенсионерка.

Верховный суд вернул дело «тети из Баскова переулка» в Петербург, и теперь его будет рассматривать судья Егорова.