В Петербурге за взятку задержан полицейский

Следователя полиции Выборгского района Петербурга подозревают в корысти при переквалификации дела, которое он вел, на более мягкую статью.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, 34-летний следователь отдела по расследованию преступлений против личности УМВД России по Выборгскому району был задержан вечером 24 января.

По версии следствия, он требовал от обвиняемого по одному из расследуемых уголовных дел взятку в размере 350 тысяч рублей за переквалификацию обвинения на менее тяжкий состав. В минувший вторник полицейский получил от мужчины шесть тысяч рублей и муляж 377 тысяч, встреча проходила в автомобиле. Передачу средств фиксировали на видео.

Вопрос об избрании меры пресечения сейчас решается.