Лужков будет продавать гречку "Медовые лужки"

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил, что гречка, которую производит его хозяйство «Частный конный завод «Веедерн» в Калининградской области, будет продаваться под брендом «Медовые лужки», передает ТАСС.

«Определились, да. Наша гречка будет называться «Медовые лужки», — сказал Лужков.

Фирменная гречка Лужкова продается в Калининграде через собственную торговую точку по цене 50 руб. за килограмм.

В начале декабря 2016 года сообщалось, что компания экс-мэра Москвы начнет выпуск на рынок сыров бри и моцареллы собственного производства.