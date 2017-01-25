СМИ: «Зенит» не сумел договориться с «Интером» о переходе защитника Андреа Раноккия

Неудачу потерпел «Зенит» в переговорах с «Интером» по трансферу защитника Андреа Раноккия.

Как утверждает 25 января итальянский спортивный портал Itasportpress, сине-бело-голубые предлагали за 28-летнего футболиста 8 миллионов евро, но сам игрок предпочел остаться в Италии.

В то же время за игрока миланской команды продолжают бороться иностранные клубы. В том числе «Суонси Сити», выступающий в английской премьер-лиге, — британский клуб считает Раноккию своей главной трансферной целью.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию контракта с сербским защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.