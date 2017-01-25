Максим Шевченко: Наезд на Толстого - это угроза произраильского лобби

Известный журналист Максим Шевченко высказался по поводу скандала, связанного с Петром Толстым, допустившим в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ неоднозначное высказывание про "потомков тех, кто "вышел в 1917 году из-за черты оседлости с наганами в руках" и разрушал православные храмы.

"Наезд на одного из руководителей парламента произраильских российских общественников и представителей организаций, которые, вроде как защищая права российских евреев (от кого и от чего?), на самом деле, действуют зачастую в интересах иностранного государства Израиль, — спланированная политическая акция. Не видит это только слепой, – написал Шевченко в Facebook. – И эта акция является прямой попыткой давления на Россию, угрозой нашей стране со стороны израильского лобби. С целью скорректировать позицию РФ по Сирии — вынудить Путина отказаться от сближения с Хизбаллой, с которой наши военные воюют бок о бок против ИГИЛ. Если вице-спикера российского парламента или иного политика высокого ранга пытаются выставить антисемитом, цепляясь к его словам, то это старая, наглая, отработанная тактика диффамации и ошельмовывания любой страны, политика которой не устраивает Израиль и его агентуру".