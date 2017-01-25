Геронтолог Хавинсон: Путина хватит ещё на 20 лет

Президент России Владимир Путин, занявший пост лидера РФ в 2000 году, может продолжать выполнять свои обязанности ещё, как минимум, два десятка лет. Такую уверенность в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] выразил главный геронтолог Петербурга, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон.

"Учитывая его прошлое (то, что он мастер спорта), правильный образ жизни, военное воспитание, соблюдение... диеты, насколько я знаю, и занятия физкультурой, – его потенциал очень высок. Я это говорю не потому, что я кого-то боюсь. Я независимый человек. Но он – образец. Потенциал нашего президента блестящий. Это десятки лет. Двадцать лет – минимум. Его ресурс очень высок ", – сказал 25 января Хавинсон.

При этом бывший президент Европейской ассоциации геронтологии выразил несогласие с итогами нашего голосования: "Должна ли наука и медицина стремиться максимально продлить работоспособность и жизнь ведущих государственных деятелей?" (Большинство опрошенных, почти 66%, выбрали ответ "нет".) Вместе с тем учёный отметил, что сменяемость власти – это "естественный процесс".

"Понятно, что жизнь нас поправит", – отметил геронтолог.

В 2016 году Владимир Хавинсон был награждён орденом Дружбы. Торжественная церемония в Кремле, когда президент Владимир Путин лично вручит награду учёному, пройдёт в четверг, 26 января.