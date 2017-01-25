Трамп нашел на выборах президента США "мертвые души"

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что потребует расследовать случаи мошенничества в рамках президентских выборов 2016 года.

«Я буду просить провести крупное расследование по поводу мошенничества среди избирателей, в том числе в отношении тех, которые зарегистрировались для голосования в двух штатах, тех, которые являются нелегалами, и даже тех, которые зарегистрировались для голосования, будучи уже мертвыми (и многие в течение длительного времени)», — написал он.

Трамп подчеркнул, что в зависимости от результатов расследования власти будут укреплять процедуры голосования.

В конце ноября 2016 года Трамп заявил, что миллионы избирателей незаконно проголосовали за его соперницу на президентских выборах США Хиллари Клинтон.

Согласно финальным данным, Трамп победил по голосам выборщиков, набрав 307 против 232 у Клинтон при необходимых для победы 270. Тем не менее по голосам избирателей республиканец набрал почти на 3 млн голосов меньше своей соперницы от демократов.