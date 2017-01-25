СМИ: Мимо Земли пролетел астероид размером с автобус

25 января в 7:45 утра по московскому времени мимо Земли пролетел астероид 2017 BX, сообщает издание Business Insider. Астрономы обнаружили его всего несколько дней назад, 20 января. Его размер составил 4-14 метров, он прошел в 261 тыс. км от Земли – в 2/3 расстояния до Луны. Астероид двигался со скоростью 26,700 км/ч. Это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели.

Астероид был обнаружен при помощи оборудования онлайн-обсерватории Slooh, по классификации NASA он входит в группу аполлонов, околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли с внешней стороны.

По оценкам ученых, он слишком маленький и медленно летящий, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере. Ранее в этом месяце мимо Земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит, чье падение могло бы повлечь за собой серьезные последствия.