В ЗакСе решили дать возможность инвесторам меньше платить за земельные участки

В Законодательном собрании Петербурга приняли в первом чтении законопроект, предполагающий, что Смольный сможет уменьшить для инвесторов плату за земельные участки. Как говорится в пояснительной записке, раньше Смольный мог уменьшить стоимость платы, но не для всех инвестиционных проектов, в том числе не попадали имеющие социальное, культурное или экономическое значение.

"Такой подход представляется необоснованным, поскольку, с одной стороны, создает препятствия для увеличения числа проектов, имеющих особое социальное, культурное или экономическое значения для Санкт-Петербурга, в связи с отсутствием стимула к их реализации у потенциальных инвесторов, с другой – неравные права инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности", – говорится в пояснительной записке.

Против законопроекта выступила депутат фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева: "Можно констатировать, что земля в городе, а также многие объекты недвижимости отдаются инвесторам за бесценок и без всяких обязательств с их стороны. В результате в городе существенно снижены все нормы обеспеченности жителей объектами социальной инфраструктуры. Нормативы по школам выполнены на 59%, по детским дошкольным учреждениям – на 66%, по поликлиникам – на 75%", – заявила она с трибуны.

По её словам, Санкт-Петербург, предоставляя участки за бесценок без всяких обязательств со стороны инвесторов, потерял за последние 10 – 15 лет 1,5 – 2 триллиона рублей, и именно такая сумма составляет необоснованную выгоду инвесторов.

Несмотря на призыв Дмитриевой, за документ проголосовали 38 депутатов.