Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга

Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока.

Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».

В регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка комплекты книг получили 20 ведущих вузов региона, в том числе в Мурманский арктический государственный университет, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский государственный университет, Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, Псковский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининградский государственный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге и другие.

«Библиотека Сбербанка» — это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в серии 70 книг.

Книги представлены в печатном виде и в электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows) как онлайн, так и офлайн.

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