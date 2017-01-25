Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту

Крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама по скифскому золоту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Крыма.

«Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение», – заявила министр культуры региона Арина Новосельская на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Новосельская назвала то, что произошло на прошлом суде, противоречащим морали и музейной этике. Как подчеркнула министр, ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились.

Также стало известно, что министр культуры России Владимир Мединский заявил, что после решения суда Амстердама по скифскому золоту он бы «вообще поостерегся» хоть что-то привозить на территорию Нидерландов.

«А то возьмут это как прецедент. Это относится не только к российским, украинским музеям, это относится ко всем музеям», – добавил он.

Решение суда глава Минкультуры назвал политическим, беспрецедентным, отбрасывающим во времена наполеоновских походов в Египет. Мединский выразил надежду, что правовая система и здравый смысл возобладают над текущими политически амбициями.

Ранее сообщалось, что крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине.