В США торнадо поднял и унес на высоту женщину в ванне; пропавшую нашли живой

Вблизи города Смитленд в штате Техас торнадо сорвал крышу с дома и подхватил ванну, внутри которой укрылась женщина. Через некоторое время ванна упала в лесу неподалеку, женщина осталась жива, говорится сегодня в отчете американской Национальной метеорологической службы.

Как выяснила The Washington Post, о спасении женщина сама рассказала метеорологам по телефону. Имя пострадавшей не приводится, но спасатели отмечают, что она отделалась только порезами и ушибами.

Сам торнадо, образовавшийся вблизи Смитленда, был шириной 730 метров. Отмечается, что он также поднял в воздух баржу, протащив ее почти 200 метров.

В рекомендациях по спасению при появлении торнадо обычно указывают, что ванная комната — одно из самых безопасных мест в доме. Это связано с тем, что стены ванной усилены трубами, которые уходят в землю. Даже если весь дом разрушен, ванна обычно остается на своем месте.

Серия торнадо прошла по южным штата США 21 и 22 января. В результате погибли 19 человек — больше, чем за весь 2016 год.