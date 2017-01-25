Садовничий объявил МГУ главной «кузницей олигархов»

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что вуз занимает первое место в России как «кузница олигархов». Об этом он доложил на заседании попечительского совета МГУ, которое проводится 25 января под председательством президента России Владимира Путина.

Садовничий привел данные портала «Российское образование», где МГУ назван лидером по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России.

Ректор МГУ в очередной раз напомнил, что вуз занимает третье место после Стэнфорда и Оксфорда по критериям успешности выпускников в рейтинге QS.

Ранее на встрече с Путиным Садовничий уже рассказывал о лидирующих позициях МГУ в международном рейтинге QS. При этом тогда он сказал, что вуз занял третье место по востребованности выпускников (Alumni outcomes).

По успешности выпускников (Employer reputation) МГУ занимает только 59-ю позицию в рейтинге. В общем рейтинге, где учитываются пять различных параметров, вуз оказался за пределами первой сотни.