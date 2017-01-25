Агент Кришито: «Зенит» близок к подписанию защитника «Челси» Бранислава Ивановича

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». Об этом сегодня заявил Андреа Д’Амико, агент защитника петербургской команды Доменико Кришито, в интервью изданию FC Inter News.

«Интер» год назад уже пробовал купить Кришито, но «Зенит» ответил тогда отказом. История с его трансфером длится уже очень долго из-за его универсальности. Имея Жиркова на фланге, Мирча Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» ещё предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича», — заявил агент.

Отметим, что с 2006 по 2008 год Иванович защищал цвета московского «Локомотива», откуда потом и перешел в «Челси».